Nel video di Nainggolan con sigarettella che dice di odiare la Juve (non ce torniamo, vi prego) dice tral'altro a uno di quei serpentacci

"te o giuro, la vinciamo

la coppa Italia", per me come per molti ha lo stesso valore immobiliare che puo avere la prima casa dei tre porcellini, quella fatta solo di paglia ammucchiata,

Però perderla quest'anno sarebbe una mini tragedy tutta romana che scusate se a voi non frega nulla.