Herr Doktor scrive:

E' un bel po' che non discetto di cose inutili e credo che nessuno ne avvertisse la mancanza. Ma ho deciso di smorzare questo mio digiuno dedicando un articolo all'analisi del tifoso juventino medio, e in particolare al rapporto di amore-odio che lo lega al nostro attuale allenatore. Più odio che amore.Che Massimiliano Allegri di Livorno non piaccia ad una frangia non proprio marginale del popolo bianconero è un dato di fatto. Ciò che voglio cercare di capire è il motivo, se ve n'è uno, per cui il mister non è riuscito a fare breccia nei cuori juventini.Ad Allegri si rinfaccia spesso che la 'sua' squadra abbia vinto perché plasmata dal quel genio che risponde al nome di Antonio Conte e che di conseguenza i successi della Juve odierna siano ascrivibili al tecnico salentino.Ebbene, la rosa della Juve si compone di 25 giocatori e gli unici sopravvissuti della gestione precedente sono: Buffon, Chiellini, Barzagli, Lichtsteiner, Marchisio e Asamoah. Vale a dire 6 su 25, di cui solo 2 titolari certi.Benché Allegri abbia spesso giocato con la difesa a tre oggi, complice anche l'addio di Bonucci, si è passati stabilmente ad un modulo più europeo con soli due centrali. E in passato? I dati sono i seguenti: Allegri ha allenato la Juve in 176 partite ufficiali, di cui 94 schierando la difesa a quattro e82 la difesa a tre. Senza Bonucci, quest'anno, la squadra è sempre scesa in campo con quattro difensori.