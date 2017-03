..tifo Juve ma non vivendo all'ombra della mole, non sento questa rivalità così accesa coi cugini granata e anzi, il Toro è una delle squadre che mi rimangono più simpatiche. Il mio riferimento, doveroso peraltro, era per Andrea Belotti, nuovo capocannoniere della serie A. Giocatore totale, con fisico, velocità, senso del gol e soprattutto ampi margini di miglioramento! Le sue potenzialità si sono viste fin da Palermo..a mio modo di vedere, nonostante la sua ancor giovane età, sarebbe potuto esplodere anche prima se avesse avuto più continuità nelle presenze..

Questo è proprio il suo anno..un flash back mi riporta a 13 anni fa quando, giocando in promozione, all'inizio della stagione arrivò in squadra una punta, un ragazzo di 24 anni, eterna promessa mai realmente sbocciata..in quella stagione fece 34 o 35 gol..segnava in ogni modo..era il pallone che lo andava a cercare per sbattergli addosso e finire in rete....tiri improbabili da centrocampo piuttosto che dalla linea di fondo, rovesciate assurde...insomma..il concetto penso di averlo espresso...dopo quella stagione incredibile, venne subito cercato da squadre di una o addirittura due categorie superiori...io gli consigliai di... CLICCATE QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E COMMENTARE