Gianluigi Donnarumma c'e' cascato.....il giovane portiere del Milan,cade nel "Tranello Nainggolan",lui un giovane di poche parole,tutto casa e chiesa (per modo di dire),di tanti super miracoli in porta,fa' una uscita a vuoto nel parlare,da alla juve della ladra,ma in parole sue.Questo comportamento forse il portiere milanista lo capira con il tempo,certo attaccare un ragazzo di diciotto anni,per le parole dette non ne vale la pena,visto che a diciotto anni si e' maggiorenni,ma non si usa la testa come a trenta,l'esperienza e l'essere uomo capita a pochi a quell'eta'.Donnarumma forse vuole mettere subito i puntini sulle i,cosi' come fece Radja Nainggolan,che rifiuto' il passaggio alla Juventus,parlandone male,come tutt'ora.Donnarumma quindi si e' messo al pari del belga,forse dicendo cosi' in un momento di stanchezza e rabbia dell'ultimo minuto,potrebbe davvero compromettere il suo futuro in un top club.Che il suo restare al Milan nell'attesa che la squadra rossonera costruisca un bel gruppo,allora puo' anche essere capito,visto la sua giovane eta' con un futuro molto lungo davanti.Forse Donnarumma diventera' piu' forte di Buffon,glielo auguro,sarebbe una soddisfazione anche a livello di nazionale.Ma se il Milan non dovesse diventare uno squadrone da Champions,restando ancora a questo livello,quel giovane fuoriclasse dopo aver firmato un quinquennale (Che a breve il Milan gli proporra'),allora avra' delle catene che non si scioglieranno fino al termine di quel contratto.Molti portieri per essere stati tifosi prima e testardi dopo,hanno buttato una carriera,che poteva essere costellata di molte vittorie.Donnarumma tra cinque anni avra' 23 anni,ma siamo sicuri che restera' sempre a questi livelli? E se il Milan non...