Ci siamo, il weekend della prima giornata di Serie A sta per iniziare. Il big match di questo turno è sicuramente Inter-Fiorentina, in programma per domani alle 20.45 a San Siro. Una partita dal sapore speciale per i tanti ex della gara: non solo Borja Valero, Vecino e Pioli, ma anche Jovetic. Dall'esordio ufficiale sulla panchina nerazzurra di Luciano Spalletti ai cinque gol segnati ai viola lo scorso anno da Mauro Icardi, nel video di Calciomercato.com tutte le curiosità su questa sfida.