Non c'è solo la Juventus a monitorare i progressi di Mahmoud Dahoud, centrocampista classe '96 del Borussia Moenchengladbach. Anche gli osservatori del Liverpool infatti lo stanno seguendo da vicino, su ordine di Jurgen Klopp che è suo estimatore sin da quando allenava in Bundesliga. Una concorrente in più nella lunga corsa per questo talento.