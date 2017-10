L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il momento positivo di Antonio Candreva e spiega come l'esterno italiano abbia saputo riconquistare i propri tifosi grazie a una bella prestazine nel derby.



“Dai fischi agli applausi. I primi avevano accompagnato l’uscita di Candreva, sostituito da Eder, in occasione della penultima gara casalinga nerazzurra, contro il Genoa. I secondi, invece, hanno salutato la sostituzione dell’ex-Lazio, stremato, domenica scorsa nel finale del derby. La differenza? Beh, la prima partita vedeva l’Inter ancora ferma sull’1-0 e Candreva non aveva brillato, come buona parte dei suoi compagni. Insomma, si era preso anche i fischi di qualcun altro. Fermo restando che non si trattava della prima volta e che, anche in altri momenti, qualche suo cross sbagliato aveva provocato mugugni e rumorii. Contro il Milan, invece, l’azzurro è stato uno dei protagonisti del primo tempo di dominio nerazzurro, confezionando pure l’assist per il primo gol di Icardi. Non si è fermato un attimo, scardinando la corsia sinistra rossonera”.