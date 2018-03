Radja Nainggolan, centrocampista della Roma e del Belgio, ieri non si è allenato con la nazionale di Roberto Martinez, dopo che lo stesso ct aveva previsto un ruolo da protagonista per il Ninja nel match contro l'Arabia Saudita. La federazione belga, su Twitter, aveva spiegato l'assenza di Nainggolan per motivi personali.



Come scrivono dal Belgio (La Dernière Heur) dietro all'allenamento saltato dall'ex Piacenza e Cagliari c'è un lutto famigliare, che ha costretto quindi il numero 4 della Roma ad assentarsi.