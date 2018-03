Lorenzo Serra Ferrer, dirigente del Betis Siviglia, ha parlato ad ABC de Sevilla del futuro di Antonio Sanabria, per cui la Roma ha un diritto al 50 per cento sulla rivendita e una clausola di recompra valida per le prossime stagioni: "Abbiamo avuto tante offerte per il giocatore, anche se al momento è infortunato. Il suo futuro, però, dipende anche da un'altra la squadra, la Roma".