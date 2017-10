A sorpresa, irrompe anche il Milan nella corsa a Lucas Lima. Il trequartista classe '90 di proprietà del Santos va a scadenza di contratto nel prossimo mese di dicembre con il Peixao, ecco perché è diventato un'occasione di mercato che tenta molte squadre essendo pronto a liberarsi a parametro zero. In Brasile, UOL Esporte annuncia che i rossoneri sono pronti a fare un'offerta al jolly offensivo del Santos per prenderlo a scadenza di contratto; i rossoneri vengono dati per favoriti nella corsa a Lucas Lima.



DALL'INTER ALLA CINA - Durante l'estate, anche l'Inter aveva pensato al brasiliano come affare a costo zero ma poi l'operazione è saltata. Sempre che i nerazzurri non dovessero pensare di tornare su Lucas Lima, a quel punto scatenando un vero e proprio derby. Extracomunitario, Lucas è stato seguito dagli scout rossoneri ma su di lui c'è la concorrenza di altre due società: l'Hebei Fortune in Cina, pronto a fare un'offerta importantissima anche al gruppo Doyen che gestisce parte del cartellino del brasiliano, così come il Palmeiras che però non si attiverà prima che il contratto scada visti i rapporti con il Santos. E adesso, irrompe il Milan...