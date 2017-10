Kakà ha chiuso con Orlando. Dopo le annate in chiaroscuro trascorse ad incantare il pubblico yankee con la maglia dell'Orlando City, adesso per l'ex Pallone d'oro è giunto il momento di cominciare una nuova avventura. La stampa americana rivela che sul tavolo del brasiliano sono presenti tre opzioni: la prima è quella del ritiro, sulle orme dell'amico ed ex compagno di squadra Andrea Pirlo. La seconda pista porta in Brasile dove il trequartista potrebbe tornare per concludere al San Paolo la sua carriera da calciatore. L'ultima ipotesi è di gran lunga quella più affascinante. Kakà avrebbe infatti chiesto al Milan di giocare altri sei mesi con la maglia rossonera per poi diventare un dirigente del club che ha sempre portato nel cuore. A confermare questa idea ci sarebbero anche molti quotidiani brasiliani.