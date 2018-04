Per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tempo di consultazioni con le forze politiche. Dopo aver terminato il primo giro giovedì, Mattarella riprenderà i colloqui al Quirinale settimana prossima: l'obiettivo, non semplice, è quello di trovare una maggioranza (e un nome che la rappresenti) per la formazione di un nuovo governo per il Paese.



Chissà, forse il Presidente potrebbe prendere in considerazione anche qualche nome proveniente dal mondo del calcio... Stiamo scherzando, naturalmente, anche se non sono pochi i calciatori (o gli allenatori, o i dirigenti) del mondo del pallone che hanno tentato anche, con alterni successi, la via della carriera politica. Vediamo quanti ne riconoscete sfogliando la nostra FOTO-gallery...