Un avversario in più nella corsa verso i quarti di finale di Europa League e non parliamo del temuto Parc OL, il bellissimo nuovo impianto che spingerà il Lione verso l'impresa. Tolti i soliti noti Lacazette, Fekir, Tolisso e Valbuena, la Roma dovrà guardarsi anche da Lucas Tousart, promettente centrocampista classe '97 che ha sfiorato l'Italia la scorsa estate e che pochi mesi è diventato uno dei fari della formazione di Genesio.



PROMOSSO DA... BIELSA - Per qualcuno è semplicemente il clone del compagno di squadra Gonalons, quello che sfiorò il Napoli, per la stampa francese e chi lo ha allenato nelle giovanili della Francia e di Valenciennes e Lione è un "piccolo Deschamps". Paragoni e accostamenti importanti, per il momento ancora irriverenti, ma la stoffa c'è, direbbe qualcuno. Figlio di un professore di educazione fisica, inizia a dare i primi calci al pallone a soli 5 anni e, dopo aver sfiorato una carriera nel cross-country e nel tennis, all'età di 15 sceglie definitivamente il suo primo amore, il calcio. Inizia nel Rodez, da attaccante, sfruttando un fisico possente e una tenacia che spesso sono la discriminante per farlo giocare, sottoetà, con i più grandi. Nel 2013/2014, si trasferisce al Valenciennes e impiega una sola stagione per fare il grande salto tra i professionisti e fare la differenza anche nel campionato riserve. Tanto basta per scatenare l'infatuazione di un certo Marcelo Bielsa, che invano prova a convincere i suoi ex dirigenti a portarlo a Marsiglia.



L'EUROPEO DELLA SVOLTA - Ormai trasformato negli anni in un ottimo centrocampista difensivo, abile nel recupero del pallone grazie soprattutto ad una spiccata intelligenza tattica che gli consente di leggere in anticipo lo sviluppo dell'azione, finisce per trasferirsi al Lione nell'estate 2015, ma il primo anno agli ordini di Fournier prima e Genesio poi è molto lontano dalle sue aspettative. Una sola presenza ufficiale e tanta gavetta con la formazione riserve e con l'Under 19, con cui si disimpegna in Youth League. L'Europeo Under 19 disputato l'estate passata in Germania e stravinto, da capitano, grazie anche ad un suo gol nella finale con l'Italia è il classico momento di svolta, perchè restituisce a Genesio un giocatore fortificato nello spirito e nell'autostima.









COME DE ROSSI - Resistendo alla tentazione di accettare la corte del Palermo di Zamparini, che aveva offerto 5 milioni di euro, si impone da subito come un titolare a tutti gli effetti sin dal principio di questa stagione e non solo come un rimpiazzo di Gonalons. 22 partite contando tutte le competizioni e il primo gol con la maglia del Lione arrivato proprio in Europa League, nel poker rifilato in Olanda all'Az Alkmaar. Giocatore duttile, in quanto impiegabile sia in un centrocampo a 2 al fianco di Tolisso che in uno a 3 da interno destro al fianco di Gonalons, ha nel Lione il ruolo e le qualità di equilibratore che in giallorosso viene ricoperto da De Rossi. La spinta dell'OL ma non solo, questa sera la Roma avrà un avversario in più, Lucas Tousart.