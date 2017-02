Bryan segna e l'Atalanta sogna. Il Sudamericano Under 20 in corso in Ecuador sta consacrando la stella di Cabezas dell'esterno classe 1997 acquistato dalla formazione nerazzurra la scorsa estate per 1,6 milioni di euro. Una sua doppietta nell'ultimo incontro della fase finale contro la Colombia ha di fatto permesso al Tricolor di ipotecare la qualificazione al Mondiale Under 20 che si disputerà tra circa 3 mesi in Corea del Sud e permesso all'ex stellina dell'Independiente del Valle di salire in vetta alla classifica dei cannonieri della manifestazione. Sabato, la grande occasione di giocarsi la vittoria del Sub 20 contro il più quotato Uruguay e scrivere una piccola pagina di storia del suo Paese.



NEYMAR E IL GO KART - Quella storia che Mister Bryan, come veniva soprannonimato dai suoi ex tifosi, ha provato a fare con l'Independiente del Valle, trascinandolo con 3 gol e 2 assist fino alla finale con i colombiani dell'Atletico Nacional. Nato come attaccante centrale, grazie ad una velocità affinata con l'atletica Cabezas è stato reinventato come esterno sinistro e da quella corsia non si è mosso più. Neymar e l'esterno del Manchester United Antonio Valencia sono i suoi riferimenti, il go kart e il paintball (un gioco di ruolo a squadre in cui lo scopo è il raggiungimento della base avversaria dopo l'eliminazione degli altri concorrenti con palline di gelatina sparate da un fucile) le sue passioni fuori dai campi di calcio.



EREDE DI GOMEZ - A Bergamo ha trovato in Gasperini un tecnico estremamente esigente ("Non ho mai corso così tanto") ma anche un insegnante perfetto che sta provando a perfezionarlo dal punto di vista tattico. Un po' per affinità linguistica, un po' perchè nel suo ruolo è il riferimento indiscusso e indiscutibile, il Papu Gomez è una figura fondamentale nella crescita di Cabezas. Dall'argentino, la giovane stella ecuadoregna sta provando a carpire i segreti per diventare un giocatore da Serie A, con l'obiettivo di raccoglierne l'eredità. Ecuador e Atalanta, Mister Bryan vuole prendersi tutto, ovviamente alla massima velocità.