Dopo l'episodio che ai tempo del Borussia Dortmund porto l'esterno d'attacco Kevin Grosskreutz a lanciare addosso a un tifoso un panino kebab, torna negli episodi di cronaca l'attuale centrocampista dello Stoccarda.



Come riportato dal sito ufficiale del club, nella notte tra ieri e oggi Grosskreutz è uscito con alcuni amici e si è imbattuto in un altro gruppo di persone, con le quali si è acceso un diverbio sfociato successivamente in una rissa. Ad avere la peggio è stato proprio il calciatore costretto al ricovero in ospedale a causa di una lacerazione alla testa.