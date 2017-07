nelle quali collocare giovani in fase di maturazione o riserve con scarse prospettive d’utilizzo, e fare maturare gli staff tecnici. Ma vi sono altre utilità, meno confessabili e tuttavia ugualmente evidenti. Per esempio, quella diOvviamente non mi spingo a dire che i due club minori di cui si parla qui, il Chiasso e il Girona, servano a quest’ultimo scopo. E tuttavia è lecito chiedersi cosa se ne facciano, rispettivamente, il. Per quale motivo li abbiano annessi al loro sistema. Avremo un’idea più chiara col passare dei mesi. Per il momento possiamo limitarci a tracciare le situazioni nella loro evoluzione, e dare conto della novità resa nota giusto ieri, che porterebbe gli esperimenti di annessione su un livello più alto:. Ma a questo punto è meglio andare per gradi e descrivere nel dettaglio ciascun caso., squadra che milita in Challenge League (la serie B svizzera), 28 anni, inviato a compiere la prima esperienza alla guida di una squadra maggiore dopo aver diretto la cantera del club andaluso;, trentaquattrenne con esperienze maturate ance presso la Real Sociedad; e, che oltre a avere lavorato col Siviglia ha operato con la federazione francese.Il direttore generale del club ticinese, Nicola Bignotti, parla di un progetto che mira alla valorizzazione dei giovani. Da dove questi giovani proverranno, staremo a vedere. Piuttosto, resta da sottolineare cheaffiliato all’agenzia Top Eleven Management. I media svizzeri si erano sbilanciati assegnandogli la presidenza del club, ma meno di un mese dopo l’approdo dell’agente italiano era già sfumato . Svanita la prospettiva italiana, ecco farsi avanti il club spagnolo che è anche uno dei più coinvolti col giro dei fondi d’investimento. E questo è più che un indizio., club catalano che è appena approdato nella Liga spagnola per la prima volta dopo 87 anni di storia. A realizzare l’impresa è stata la compagine proprietaria che si è installata nel 2015 a capo del club, formata da Jaume Roures e Pere Guardiola . Due personaggi d’estrazione catalana e di grande complessità. Roures è un imprenditore dei mass media, dichiaratamente comunista ma per niente refrattario a intrattenere rapporti d’amicizia e d’affari col fascistissimo presidente della Liga spagnola, Javier Tebas Medrano., che ha sedi a Barcellona, Dubai, Londra, Madrid e Montevideo. MBS gestisce carriere e diritti d’immagine, ma intermedia anche affari come la cessione di club. È stato così nel caso del Granada, passato un anno fa dalla famiglia Pozzo alla Desport del magnate cinese Jiang Lizhang , che. Soprattutto,. Gli altri club sottoposti al controllo totale o parziale della holding, controllata dall'Abu Dhabi Unitd Group e per un 13% ai cinesi di China Media Xapital e Citic Capital, sono il Melbourne FC, il New York City FC, gli Yokohama Mariners e i messicani del Club Atlético Torque. Un conglomerato calcistico globale cui adesso viene aggiunto un club appena approdato nel massimo campionato spagnolo.E infine c'è il caso più recente. Nella giornata di ieri la stampa portoghese ha ripreso i contenuti di un'intervista rilasciata all'edizione lusitana di Forbesda Domingos Soares de Oliveira, direttore della SAD del. Questi ha annunciato che la dirigenza encarnada sta valutando di investire in un club della Premier League inglese “di metà classifica ”. Una cosa fattibile? Di sicuro non semplice, visto lo scarto di proporzioni economico-finanziarie fra la Premier League e la Primera Liga portoghese. Ma non bisogna dimenticare che quando si parla di Benfica è come se si parlasse di. Cioè l'uomo più potente del calcio globale nonché, di fatto, direttore generale ombra del club encarnado. E allora ecco che la prospettiva si fa credibile. E un altro conglomerato di potere verrebbe a prendere forma attraverso il controllo di club sparsi in diversi paesi.@pippoevai