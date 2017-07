"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".



"We've been on the run, driving in the sun, looking out for number 1, California here we come, right back where we started from...". Parola magica: California. Estate vuol dire caldo, sole, mare, spiaggia, beach soccer e cocktail freschi. Capitano, però, pomeriggi nebulosi, capaci di bagnare un'estate che, almeno nelle intenzioni, doveva essere interamente dedicata al relax balneare. Sei, quindi, costretto a casa, e torni in possesso di un aggeggio che, ogni estate, finisce nel dimenticatoio: il "telecomando". Dopo un momento di esitazione, accendi la telivisione e... "Californiaaaaa, Californiaaaaaa". I tuoi occhi, ogni estate, cadono puntualmente sulla delicata Marissa, la prorompente Summer, il ribelle Ryan e il nerd Seth. E tu, nonostante possa ricordare a memoria ogni battuta, ogni frame, ogni gesto, ci ricaschi. Solo che quest'anno, in O.C., nella Orange County, c'è un personaggio nuovo, dai tratti orientali, una star del Giappone, the Prince of Osaka: Keisuke Honda.



HONDA IN ARANCIONERO - "Orange County SC è felice di accogliere la superstar mondiale di calcio Keisuke Honda". Questo il post pubblicato su Instagram dall'Orange County Soccer Club. Fondato nel 2013, milita nella United Soccer League e gioca le sue partite casalinghe nel Champion Stadium di Irvine, in California. Squadra giovane, allenata da un tecnico giovane, Logan Allen Pause, ex centrocampista di Chicago Fire e nazionale USA, ora 35enne tecnico degli arancioneri. Faccia da telefilm, quella di coach Pause, fresca e pulita, come quella di Sandy Cohen, papà di Seth, avvocato, che decide a inizio serie di accogliere in famiglia Ryan Atwood, il ribelle dal cuore d'oro appena uscito di prigione e abbandonato dalla famiglia. Ecco, il tecnico made in USA ha accolto, per una settimana, Keisuke Honda, l'ex 10 del Milan, abbandonato dai rossoneri dopo un anno passato nella prigione, comoda, della panchina di San Siro. Ma è solo una tappa...



LA MLS CHIAMA - Honda si è solo allenato con l'Orange County SC, società affiliata alla nascente franchigia Los Angeles FC, che dal 2018 entrerà a far parte della Major League Soccer e che vorrebbe fare dell'ex numero 10 rossonero l'uomo squadra. Così come i Galaxy, pronti ad accendere un derby di mercato in quella terra, Los Angeles, dove Honda ha diversi affari in ballo: da poco, tra le altre cose, ha fatto partire un camp estivo per avvicinare bambini al calcio, lanciando la Soltilo FC Los Angeles. La Terra degli Angeli è tentatrice, ma è quella della pioggia la più vicina a Keisuke Honda: i Seattle Sounders ci stanno riprovando dopo i tentativi di gennaio. In America ne sono sicuri, in pole c'è la squadra di campione in carica. Ma attenzione alle due di Los Angeles. Del resto, parafrasando i Phantom Planet: "We've been on the run, driving in the sun, looking out for number 10...'

(Siamo stati in viaggio, guidando sotto il sole, cercando il numero 10).



