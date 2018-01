Fulvio Collovati, ex difensore di Milan e Inter, ricorda il suo passaggio da una sponda all'altra del Naviglio a gazzetta.it: "Mi diedero del traditore, ma in realtà io passai dall'altra sponda del Naviglio soltanto perché giocavo in B di sabato e la domenica spesso andavo in Nazionale. Bearzot mi consigliò di cambiare squadra in quanto questi ritmi erano per me insostenibili. Era tutto fatto con la Fiorentina, poi Mazzola convinse il Milan. A differenza del calcio moderno una volta il calciatore era di proprietà della società, non si doveva convincere nessun procuratore. Quei 4 anni di Inter furono meravigliosi, ma rappresentano per me un rimpianto. Eravamo fortissimi e non vincemmo nulla".