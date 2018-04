Nella classica rassegna stampa commentata sul proprio sito web, il Milan ha fatto il punto in vista del derby di domani contro l'Inter cercando di abbassare le tensioni che avvolgono la squadra e l'allenatore Gennaro Gattuso. Un derby che non è una partita a sé come spesso viene definito, ma soltanto una tappa della crescita della squadra e dello stesso allenatore.



ECCO IL COMMENTO

"Per il Milan il derby non è la fatidica partita a sè. È una tappa della propria crescita, che passa anche attraverso partite come quelle di Londra e Torino dove ai rossoneri è mancato il colpo del ko. Capire, metabolizzare, migliorare. Sono i tasti su cui batte Rino Gattuso che ritorna a giocare un derby, dopo quello della svolta assoluta dello scorso 27 dicembre, anche quello giocato dopo una sconfitta"