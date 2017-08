Undici giorni alla chiusura del mercato e Inter che sarà molto attiva con gli ultimi acquisti per rifinire la rosa a disposizione di Spalletti e alcune situazioni in uscita da definire. Tra queste rientra senza dubbio quella relativa all'attaccante brasiliano Gabriel Barbosa, che un anno dopo il suo approdo in Serie A è pronto a fare le valigie e cercare fortuna altrove. Dopo tanti rifiuti, anche l'ex calciatore del Santos si è convinto che, in assenza di club disposti a fare un investimento importante per lui dopo i quasi 30 milioni di euro spesi dall'Inter, la soluzione di una stagione in prestito per non perdere un'altra stagione è praticamente obbligata.



PAGA SOLO L'INTER - Attende da giorni una risposta definitiva lo Sporting Lisbona, il club che si è fatto avanti più concretamente ma che non ha ancora raggiunto l'accordo definitivo sulla spartizione dell'ingaggio da 2,7 milioni di euro netti a stagione di Gabigol. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Portogallo, in particolare dal quotidiano O Jogo, lo Sporting avrebbe ottenuto che a pagare gli emolumenti del brasiliano sia per intero l'Inter, preoccupandosi di provvedere esclusivamente alla messa a disposizione di un'automobile e di un'abitazione. Uno scenario che, a solo un anno di distanza dalla vittoria col Brasile della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e del suo sbarco a Milano in pompa magna, darebbe l'idea della volontà dell'Inter di archiviare il capitolo Gabigol.





Se decide https://t.co/PffyAkfw2A — Gabriel Barbosa (@gabigol) 20 agosto 2017