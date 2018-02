Nervi tesi in casa Inter: secondo quanto trapela dal Portogallo, come riporta il quotidiano lusitano O Jogo, ci sarebbe stato un duro confronto in allenamento tra il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti e il terzino Joao Cancelo, in prestito con diritto di riscatto dal Valencia.



IL RETROSCENA - Il retroscena svelato a proposito dell'esclusione dagli undici titolari del portoghese nel match di sabato sera contro il Crotone è particolare: secondo quanto raccolto dalla testata portoghese, la decisione di Luciano Spalletti sarebbe maturata dopo un brutto episodio avvenuto nel corso dell'allenamento di giovedì. In quella sessione, Spalletti aveva inserito Cancelo nella formazione dei probabili titolari, ma in posizione di esterno sinistro, così come si è visto contro la Spal, con Danilo D'Ambrosio a destra: nel corso dell'allenamento, Cancelo ha avuto un duro sfogo proprio per la volontà di giocare nel suo ruolo naturale, che non è stato gradito dal tecnico nerazzurro, il quale ha deciso di tenerlo fuori.