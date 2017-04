Un colpo per l'attacco del Milan che nel corso della prossima stagione non vedrà Carlos Bacca nel ruolo di punta centrale, di attaccante principe della squadra che sarà ancora allenata da Vincenzo Montella. Il sogno del ds Mirabelli si chiama da tempo Pierre Emerick Aubameyang, ma nelle ultime giornate, oltre ad Alvaro Morata, si è fatto largo un altro candidato.



IL PSG TENTA AUBAMEYANG - Il Paris Saint Germain, in particolare sta complicando i piani del Milan per l'attaccante gabonese del Borussia Dortmund. Aubameyang è cresciuto nel settore giovanile del Milan, adora l'Italia, e Milano in particolare, dove torna spesso per trovare gli amici di un tempo. Il problema però si chiama ingaggio, perchè il PSG è arrivato ad offrire circa 10 milioni di euro annui per 5 anni al giocatore, una cifra di gran lunga superiore rispetto a quella prospettata dai rossoneri.



FRA DZEKO E MORATA - Alvaro Morata è anche lui un profilo individuato da tempo dal ds Mirabelli, ma la trattativa con il Real Madrid è tutt'altro che semplice. Il costo, fra ingaggio e cartellino rischia di rivelarsi eccessiva e condizionante e allora, secondo il Corriere dello Sport il nome che si sta facendo largo nei gradimenti di Vincenzo Montella è l'attuale attaccante della Roma, Edin Dzeko. Classe '86, è in scadenza con la Roma nel 2020, ma con i giallorossi si potranno sfruttare non solo gli ottimi rapporti, ma anche la necessità di cedere nel corso della prossima estate. L'addio di Spalletti, un progetto tecnico che cambierà notevolmente, la svolta giovane, sono tutti fattori che stanno facendo considerare a Dzeko delle alternative e Montella ha già dato il suo assenso all'affare.