Le nuvole minacciano un sole stanco di illuminare i pochi turisti rimasti, mentre le solite facce note continuano a vivere, come se niente fosse, la loro quotidianità. Le serrande dei negozietti si abbassano, i tavolini dei bar si riempiono. E il rumore dei, che sbattono negli spogliatoi tirati a lucido,. Sì, perché a, paese incastonato tra le colline abruzzesi e nella bellezza del tempo, è il primo giorno di scuola per la squadra locale, l', società di seconda categoria. Giovane, tecnica, fresca. Che ha, da quest'anno, un nuovo maestro:- Ai molti, quasi tutti, Leodirà poco e niente. Ma internet, che, a volte, sa essere un posto meraviglioso, svela chi si cela dietro questo nome da est Europa. Si tratta di... un argentino., non nel senso venale del termine, ma in quello più passionale. Misterha giocato per il, la Banda, i Millionarios. A inizio anni '90, nel club allenato da Daniel, che poteva contare sulla forza e il carisma di, sulle geometrie di, sul genio die sui gol di un giovane, c'era anche lui, il piccolo Leo, arrivato dal, tutto tecnica e garra. E come ci è finito Leo in un paese di duemila abitanti nel cuore, più passionale, dell'Abruzzo? Ce lo ha raccontato lui stesso.- Terra, di un campo spelucchiato, che si trasforma in polvere alzata al cielo dopo i primi palleggi, con dei piccoli conetti che delimitano un campetto all'interno di quello a 11. E lì cheiniziando, a ruota libera, il suo racconto: "Da calciatore ho realizzato il mio sogno, vestire la maglia delVincendo un campionato.Abbiamo anche un gruppo su whatsapp, ci sentiamo sempre". Potere della tecnologia, anni e chilometri che spariscono con un semplice messaggio. "Spesso, quando giocavo nel nord Italia, andavo ad, a salutare Hernan (Crespo, ndr)."Con una videocassetta. E grazie ad Angelo, amico fidato di Moggi, ex ds del Messina, finito poi nella bufera del calcioscommesse. Mi porta a, in Serie D. Poi, un lungo giro, tra, Latina. E, come detto, il nord, tra Tradate e Merata. Ah, che differenza. A nord si gioca meglio, ma manca la garra, la grinta". L- Per questo il ritorno al centro sud, il calcio che da giocato diventa allenato, con tante panchine che si avvicendano. Fino ad arrivare al Citerius: "Finita l'esperienza all'Ovidiana, dopo un campionato vinto e promesse non mantenute, potevo andare ad allenare nella Marsica, dove avevo tante offerte. Poi, un giorno, arriva la proposta del. Con una foto: quella della tifoseria.Non c'è niente di meglio che una piazza viva! E che vive per il pallone". E allora, nel suo ruolo di tecnico, non si poteva chiudere che con un pensiero su, suo allenatore prima di diventare ct dell'Argentina: "Una testa di c...aveva la fissa dei capelli: per questo non portòal Mondiale del '94, per questo ci faceva tagliare i capelli. 'Il colletto della camicia doveva sempre vedersi' ci ripeteva. Una cosa, però, me l'ha lasciata: il rispetto delle regole. Poche, sensate, ma da rispettare. Ed è quello che proverò a fare qui, a San Valentino. Con tanti giovani. Forti!".Sì, perché la Curva del Citerius si chiama "Fossa dei Cinghiali". L'intervista finisce, il racconto deve proseguire, l'allenamento iniziare. E, come per magia, la polvere che invadeva l'aria sparisce. Lascia spazia alla scintilla di un fumogeno. Alla scintilla dell'entusiasmo.@AngeTaglieri88