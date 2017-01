David Gold, co-proprietario del West Ham, ha parlato della situazione di Dimitri Payet, che vuole lasciare gli hammers per trasferirsi altrove: ''Sono triste per quello che ha detto Payet; lo abbiamo accontentato quando è venuto qui e quando ha rinnovato nel febbraio scorso. Ribadiamo che il giocatore non è in vendita e che vogliamo vedere un po' di lealtà da parte sua. Abbiamo dato a Dimitri la possibilità di giocare nel miglior campionato del mondo e di diventare un giocatore importante. Ha firmato un contratto molto lungo con noi e vogliamo che sia rispettato''.