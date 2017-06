Hoje foi dia de relembrar os velhos e bons tempos#nãoexistedinheiroquepague Un post condiviso da Dalbert Henrique (@dalbert) in data: 1 Giu 2017 alle ore 09:26 PDT

Un terzino di grande spinta, mancino, capace di ricoprire senza difficoltà tutta la fascia senza dimenticare la fase difensiva.è alla ricerca di un laterale difensivo di fascia sinistra che abbia queste caratteristiche e ha individuato inil profilo ideale. La trattativa è in fase avanzata, e il giocatore sta spingendo per arrivare in nerazzurro.Dalbert nasce in Brasile da una famiglia umile e si avvicina con difficoltà al mondo del calcioLui stesso nei giorni scorsi ha postato una foto della sua gioventù in cui per mantenersi e pagarsi i biglietti del pullmann per andare ad allenarsi scaricava casse di verdure dai camion. In Europa è arrivato nel 2013, ma è nel 2015 che trova il primo passo concreto della sua carriera.lo lancia al Vitoria Gimaraes e l'anno dopo passa al Nizza.L'ala portoghese ex-Inter è certo che riuscirà a sfondare, come confermato quest'anno in conferenza stampa prima di affrontare Dalbert con il Nantes: "".Nel suo contratto con il Nizza è presente una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, ma il Nizza è disposto a trattare con chi vuole acquistarlo in estate. Secondo quanto appreso dal'Inter ha già presentato una proposta concreta al club francese che ha risposto conPiero Ausilio e Walter Sabatini stanno provando ad abbassare la cifra con lentrambi francesi e classe '98.La distanza c'è, ma l'Inter può contare sulla volontà del giocatore che continua a spingere il Nizza ad accettare l'offerta dell'InterPer lui l'Inter ha frenato qualunque altro tipo di trattativa in quel ruolo. Dalbert è la priorità e potrebbe essere lui il primo colpo dell'era Spalletti.