Si complica la pistaper l’Inter. Il Nizza si è messo di traverso tra la società nerazzurra e il terzino classe 1993 brasiliano, ritenuto ideale da Piero Ausilio e Walter Sabatini per rinforzare la fascia sinistra, non meno. L’Inter, però, è sempre stata ferma sui 7 milioni di euro. Il muro del Nizza, però, si è alzato ulteriormente oggi, anche a causa dell’inserimento dell’Arsenal e del Manchester City.- Il diretto interessato ha già l’accordo con l’Inter sullo stipendio (guadagnerebbe circa 10 volte quello che percepisce oggi al Nizza) e vuole trasferirsi in nerazzurro, ma nel frattempo si allena regolarmente e professionalmente con il Nizza. Interpellati da Nice-Matin, i vertici del Nizza hanno ribadito la loro ferrea posizione:. Secondo quanto trapela dalla Francia, dunque, a causa della concorrenza straniera il Nizza non è disposto a trattare per Dalbert. O l'intero valore della clausola o nulla.