Il Milan torna in Europa tre anni e mezzo dopo la sconfitta al Vicente Calderon contro l'Atletico Madrid per 4-1. Lo fa dall'Europa League e più precisamente da Craiova, cittadina di 300.000 abitanti nel sud della Romania. In città si respira il clima di attesa per quello che lo stesso tecnico dell'Universitatea Craiova, Devis Mangia, definisce un evento.



IL CAMION STORE - Il viaggio di Calciomercato.com al seguito del Milan è iniziato ieri da Bucarest. In città si parla di Milan, tanto che che un tassista di fede juventina esterna tutto il malumore per la cessione di Leonardo Bonucci proprio al club rossonero. Una cessione che ha diviso e ha fatto discutere anche fuori dai confini italiani. Arrivati questa mattina a Craiova, dopo un viaggio in treno di tre ore, troviamo subito una maestosa piazza, Mihai Viteazul, ad accoglierci. Curioso che il Craiova abbia uno store mobile, su un camioncino, dove vengono venduti tutti i gadget della partita e anche i biglietti.



MONTELLA E L'ALIMENTAZIONE - Il Milan è atterrato alle ore 20.20 locali, accolto dall'entusiasmo e dalla curiosità dei tanti tifosi del posto. Il club ha scelto il Golden House Hotel per il pernottamento, prenotando tutte le 31 camere disponibili. Montella ha una cura maniacale di tutti i dettagli, non lascia nulla al caso. Da Milano è arrivato anche il cuoco del club, per un'alimentazione studiata proprio dal tecnico rossonero. Menù? Bocche cucite, ma non è da escludere che sia a base vegana. Il nuovo Milan riparte da Craiova, per tornare in Europa da protagonisti con la Champions League, per tanti anni habitat naturale dei rossoneri, come prospettiva da centrare a tutti i costi nella prossima stagione.