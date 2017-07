Con il Genoa era tutto fatto, prima del clamoroso dietrofront dettato dalla voglia di tornare al Boca Juniors. Ma anche questo trasferimento di Ricardo Centurion, attualmente in forza al San Paolo, è sfumato quando ormai sembrava in dirittura d’arrivo. E adesso il talento sudamericano ha pubblicato un lungo post su Instagram, nel quale accusa il presidente del Boca di non volerlo in squadra. Ecco l’estratto più significativo: “É un presidente poco serio e ha cercato dei pretesti per non tesserarmi, cercando storie su Instagram per vedere se facevo qualcosa di male. Ora ci è riuscito grazie anche a giornalisti che fanno show e politica. Sarò sempre un tifoso del Boca come mio padre. Ai miei compagni non ho niente da dire, sono stati la mia famiglia”.