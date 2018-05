Tra la Juventus e la Russia, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain passeranno insieme anche la prossima estate. Questo, almeno, quanto riferisce Olé dall'Argentina. Ieri i due attaccanti bianconeri hanno ricevuto a Vinovo la visita di Jorge Sampaoli, impegnato nel tour europeo per parlare con tutti i giocatori che possono rientrare nella sua lista per il Mondiale. Un appuntamento per fare il punto sul momento che i due stanno vivendo alla Juve e sulle prospettive di convocazione per Russia 2018.



HD IN RUSSIA - Secondo il quotidiano argentino, la coppia HD bianconera farà parte della lista dei 35 giocatori preconvocati, che sarà annunciata il prossimo 14 maggio e, inoltre, anche di quella definitiva dei 23 che andranno al Mondiale. Piena fiducia, quindi, da parte del ct dell'Albiceleste nei due attaccanti, nonostante i momenti difficili che hanno vissuto in questa stagione.