Continuano a circolare su Twitter commenti sull'esortazione, partita a domenica dalle colonne del maggiore quotidiano governativo egiziano, a Mohamed Salah di tagliarsi la barba, perché altrimenti assomiglia a un terrorista islamico. I commenti per lo più irridono alle affermazione del giornalista Salah Montasser che, nella rubrica sul giornale Al Ahram, ha scritto che il calciatore del Liverpool (ma già di Fiorentina e soprattutto Roma) "deve tagliarsi la barba". "Anche se questa barba non lo iscrive nella lista dei terroristi, lo mette sulla lista di quelli che simpatizzano con loro", ha sostenuto il giornalista. "Salah rappresenta il suo paese, è unico", ma "non sa che molte madri lo considerano come proprio figlio, desiderando perciò di vederlo con un nuovo look che mostri il suo viso innocente durante le partite dei Mondiali" in Russia, si sostiene ancora nel commento. Il giornalista, oltre che a livello politico, critica Salah anche a livello estetico.