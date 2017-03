Giulio Marinelli, membro dell'entourage di Giaccherini, ha parlato a Radio Crc dell'esclusione del giocatore italiano contro il Real Madrid: ''Napoli-Real è stata un’esperienza non da poco. Ha capito l’esclusione ed è ovvio che eta un po' deluso, ma è normale che sia così anzi sarebbe preoccupante il contrario. Ogni giocatore avrebbe voluto essere protagonista in quel Napoli-Real e non essere nei 18 convocati per il match col Real è stato un momento di delusione, ma non c’è nessuna incomprensione o frizione col l’allenatore anzi. Giaccherini è un professionista e non mette in discussione l’operato di Sarri, ci mancherebbe''.