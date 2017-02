Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, ha parlato a Radio Crc della situazione del calciatore slovacco: ''Mertens non credeva che fosse la prima tripletta di Marek; anch'io sono rimasto sorpreso. Il weekend scorso ero a Madrid per vedere il Real, e Hamsik mi ha chiesto informazioni, io gli ho risposto che secondo me il Napoli se la può giocare. Bale e Modric non saranno in campo, e queste saranno due assenze importanti. Il Napoli è in forma e può vincere contro tutti. Gli azzurri hanno automatismi collaudati e che mettono in difficoltà gli avversari, che non sanno come reagire. Bologna? Ero allo stadio, c'era un'atmosfera incredibile: tantissimi napoletani sugli spalti, sembrava di essere al San Paolo. A Marek piace giocare da vertice basso davanti alla difesa, riesce ad essere decisivo e anche a segnare da fuori. Gli mancano sei gol per raggiungere Maradona: sogna di riuscirci nel 2017, magari con due triplette''.