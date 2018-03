La Nazionale maggiore si lecca le ferite dopo il ko in amichevole contro l'Argentina, ma c'è un'altra Italia che invece sorride: dopo il successo all'esordio contro la Grecia, l'Under 19 ha vinto anche il secondo match della fase Elite contro la Polonia, qualificandosi con un turno d'anticipo alla fase finale dell'Europeo, che si giocherà dal 16 al 29 luglio in Finlandia. Azzurrini in delirio, la festa ha un volto preciso e ben identificabile: quello di Gianluca Scamacca, protagonista assoluto dei due successi italiani.



L'ESCLUSIONE E LA MANITA - Doppietta contro la Grecia nello 0-2 del primo turno, ancora meglio contro la Polonia: tripletta per l'attaccante di proprietà del Sassuolo, decisiva nel 4-3 che trascina la squadra di Nicolato alla fase finale dell'Europeo. Come per l'eroe in un film d'azione, la storia azzurra di Scamacca ha un tema ben preciso: redenzione. Già, perché la stagione in Nazionale non era iniziata al meglio. Agli inizi di settembre infatti era stato allontanato dal ritiro assieme all'attaccante del Verona (in prestito dalla Juventus) Moise Kean: troppi scherzi a compagni e altri ospiti dell'albergo, troppa leggerezza nell'affrontare l'impegno. Un'esclusione punitiva, allora per la punta classe '99 testa al club e al Sassuolo: rete nel 5-1 rifilato al Milan Primavera di Gattuso, poi un'infruttuosa spola con la prima squadra dove ha trovato pochissimo spazio. Ecco quindi il cambio di maglia a gennaio, con il prestito alla Cremonese per rilanciarsi e accumulare esperienza in Serie B: qui trova più continuità, ma ancora nessun gol in un avvio di 2018 disastroso per la società lombarda (una vittoria prima del suo arrivo contro il Parma, poi tre sconfitte e sei pareggi). La sosta e l'Under 19 per ritrovarsi e questa volta nulla impedisce a Scamacca di centrare l'obiettivo: il cerchio si chiude, riscattata l'esclusione di settembre e ritrovata quella vena realizzativa che aveva attirato l'interesse di big straniere e non.



IL MILAN OSSERVA - C'è il Milan, spettatore molto interessato alle vicende del giovane attaccante ormai da quasi un anno. Già prima del suo insediamento ufficiale come direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli era rimasto stregato dall'impatto di Scamacca con la Primavera del Sassuolo, trascinato a suon di gol alla vittoria del Torneo di Viareggio 2017. Osservatori per seguirlo, ma nessun contatto ufficiale con il club emiliano che, dal canto suo, non ha mai manifestato l'intenzione di privarsi di uno dei suoi prospetti più promettenti. Per ora. Il Milan lo sa, non ha smesso di monitorare il ragazzo nel corso della stagione e sicuramente la cinquina europea non è passata inosservata: Scamacca torna a brillare, per la gioia dell'Italia, del Sassuolo e dei rossoneri, che continuano a seguire la punta azzurra.



