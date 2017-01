Un futuro sempre più in bilico, nonostante i risultati straordinari ottenuti sulla panchina della Juve: Massimiliano Allegri potrebbe lasciare Torino a fine stagione per accasarsi in Premier League. Secondo i colleghi inglesi del Sunday Express, la trattativa tra l'entourage dell'allenatore e l'Arsenal è ormai in fase avanzata. Il tecnico livornese potrebbe così raccogliere l'eredità di Arsene Wenger alla guida dei Gunners.