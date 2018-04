Massimiliano Allegri è pronto a dire addio alla Juventus. Lo rivela il Daily Express, entrando nei dettagli: la settimana prossima si incontreranno l'allenatore bianconera e la dirigenza della club piemontese, summit in cui l'ex Milan comunicherà la sua decisione, quella di lasciare la Juventus.



DUE CLUB - Su Allegri ci sono Arsenal e Chelsea: i Gunners, con l'ad Ivan Gazidis, stanno spinGendo per farne il dopo Wenger; i Blues, invece, hanno avviato i contatti per portarlo a Londra e affidargli la panchina che ora è nelle mani di Conte. In Inghilterra, comunque, sono sicuri: Allegri lascerà la Juve per la Premier.