Allegri è ai ferri corti con la Juventus e le voci di un suo possibile addio a giugno hanno già iniziato a rincorrersi. Stando a quanto riportato dal Sun, il tecnico livornese avrebbe deciso di dare l'addio ai bianconeri e all'Italia, a giugno, per provare un'avventura in Premier League. Una panchina importante che dovrebbe liberarsi in Inghilterra è quella dell'Arsenal, che si prepara a congedare Arsène Wenger dopo vent'anni. I Gunners hanno già iniziato a fare valutazioni per il futuro e il nome di Allegri è finito in cima alla lista del club londinese, che è alla ricerca di un tecnico esperto ed abituato a vincere per poter avviare un rapporto stabile e duraturo. Le parti comunque continueranno a sentirsi nei prossimi mesi per provare a trovare l'accordo che porterebbe anche Allegri in Premier, il campionato dei migliori allenatori del mondo.