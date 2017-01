Ottime notizie per le casse granata: Pontus Jansson ha raggiunto le 20 presenze con il Leeds United, un traguardo che fa scattare l'obbligo di riscatto da parte del club inglese che, la prossima estate, verserà circa 4 milioni al Torino per acquistare a titolo definitivo il difensore centrale.

L'avventura dello svedese al Toro è quindi arrivata al capolinea: in due stagioni ha collezionato 25 presenze, tra campionato e coppe, arricchite da un gol (quello segnato all'Udinese nell'1-5 della Dacia Arena nello scorso campionato). Con Mihajlovic il feeling non è mai scattato e lo scorso agosto Jansson è stato ceduto in prestito al Leeds, dove è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista.