L'ex portiere di West Ham e Portsmouth ed esperto di Premier League, Shaka Hislop, ha parlato ai microfoni di ESPN suggerendo un importante scambio di mercato in vista di gennaio fra Inter e Arsenal: "Per quanto Mesut Özil credo sia un buon giocatore, ma non sono sicuro che valga tutti i soldi che ha chiesto. Penso che uno scambio con l'Inter con Joao Mario possa avere senso per tutte le parti in causa, giocatori e club".