Riprendendo le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico Slaven Bilic, il Mirror torna ad accostare il nome dell'attaccante classe '86 del Milan Carlos Bacca al West Ham: "Sì, è vero: ci abbiamo provato per Bacca. Era realmente uno dei nostri obiettivi estivi, ma l’affare non è andato in porto per alcune questioni e lui ha deciso di restare al Milan. E’ rimasto lì ma non gioca molto, anche questo è un problema. Per gennaio abbiamo bisogno di un giocatore con ritmo partita, non sto parlando solo di Bacca, ci sono tanti altri giocatori con quelle caratteristiche".