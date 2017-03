In Inghilterra, come spesso accade, non ci sono andati per il sottile: il Sun ha infatti stilato una classifica, anche un po' provocatoria, nella quale ha elencato i peggiori club della storia per quanto riguarda le cessioni del calciomercato. In testa a questa speciale graduatoria c'è un club italiano, l'Inter, definito come "il peggior club della storia per quanto riguarda le uscite, dagli anni '90 in poi".



LA TOP 7 - Un mercato in uscita degno di nota, ma nel senso più negativo possibile: l’accento viene posto sulla scarsa abilità di operare in uscita, cedendo giocatori che, lontano dall’Inter, sono esplosi mettendo in bacheca parecchi trofei. Grandi colpi in entrata dunque, poi sviliti dalla cessione. Ecco la top 7 delle peggiori cessioni della storia nerazzurra:



7) SAMMER: ceduto al Borussia Dortmund per 9,5 miliardi di lire.

6) BERGKAMP: ceduto all'Arsenal per 20 miliardi di lire.

5) ROBERTO CARLOS: ceduto al Real Madrid per 7 miliardi di lire.

4) PIRLO: ceduto al Milan per 35 miliardi di lire.

3) SEEDORF: scambio con Francesco Coco del Milan.

2) BONUCCI: ceduto al Genoa per 4 milioni di euro.

1) COUTINHO: ceduto al Liverpool per 13 milioni di euro.