Secondo quanto riportato dal Mirror, i nerazzurri stanno monitorando la situazione di Juan Mata, trequartista in forza al Manchester United. Gli inglesi hanno un'opzione per prolungare di un'altra stagione il contratto dello spagnolo, in scadenza nel giugno 2018. Nel caso non si sentisse più importante dalle parti di Old Trafford, però, il classe '88 potrebbe chiedere di cambiare aria. L'Inter resta vigile, pronta a inserirsi nel caso lo United liberi il giocatore a parametro zero.