Secondo quanto riportato dall'Evening Standard in Inghilterra il centrocampista dell'Inter, in prestito al West Ham, Joao Mario, è fiducioso sul fatto che a fine stagione gli Hammers riscatteranno il suo cartellino. Dal canto suo l'Inter avrà bisogno di un incasso di almeno 25 milioni di euro per dare il via libera all'addio.