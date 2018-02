Secondo quanto riferito dal Mirror, l'Arsenal ha messo nel mirino per la prossima stagione l'attaccantedel Milan. Il portoghese nonostante sia ancora a secco di reti in Serie A e abbia brillato solo in Europa Leagueche lo vorrebbe per alternarlo con Pierre Emerick Aubameyang arrivato nel mercato di gennaio. Il Milan però non sembra intenzionato a privarsi di un giocatore su cui ha investito tanto solo pochi mesi fa e punta a recuperarlo in questo finale di stagione per poi puntarci decisamente nella prossima.