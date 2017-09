Il mercato di gennaio segnerà una piccola svolta nella gestione dell'Inter, ma il vero importante cambiamento è atteso ancora una volta per la prossima sessione estiva. Il governo cinese al momento ha ancora bloccato gli investimenti verso l'estero da parte delle aziende cinesi e la proprietà nerazzurra, Suning, è rimasta ingabbiata in queste restrizioni. Per questo sarà fondamentale provare a sfruttare tutte le occasioni che potrebbero presentarsi sul mercato e cercare di portare a Milano un top-player a costo zero è sicuramente una di queste.



L'INTER CI PROVA PER OZIL - Uno dei ruoli in cui è maggiormente carente l'Inter è sicuramente quello del trequartista. Marcelo Brozovic continua a non convincere e Joao Mario pecca ancora troppo in zona gol per poter essere considerato insostituibile. E allora il profilo di Mesut Ozil diventa un'occasione che, secondo il The Sun in Inghilterra, l'Inter prenderà in considerazione.



NON RINNOVA, MA PROBLEMA INGAGGIO - Ozil è in scadenza a fine stagione con l'Arsenal e come confermato nel corso delle ultime settimane, ad oggi non ha alcuna intenzione di rinnovare nonostante i tentativi fatti da Arsene Wenger. Da gennaio potrà firmare un nuovo contratto ma per l'Inter, così come per Manchester City e Manchester United il problema potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio. Ozil guadagna poco più di 9 milioni di euro annui e non ha intenzione di ridursi l'ingaggio per trovare una nuova sistemazione. Per questo, se l'Inter vorrà affondare il colpo dovrà studiare un piano di investimenti importante per lui e per il monte ingaggi del club che, gioco forza, salirebbe vertiginosamente.