Dall’Inghilterra sono sempre più forti le voci che vorrebbero Roberto Mancini vicino alla panchina del West Ham. Il tecnico jesino, come vi abbiamo raccontato in esclusiva noi di Calciomercato.com, è stato in tribuna in occasione della disfatta degli uomini di Bilic, sconfitti 4-0 dal City, e presto potrebbe intraprendere una nuova sfida professionale.



Il West Ham pensa dunque a un avvicendamento in panchina, con il tecnico italiano favorito su tutti gli altri possibili candidati. Intanto in Inghilterra pensano già a quelli che potrebbero essere i fedelissimi che l’ex Inter potrebbe richiedere alla società. Oltre all’acquisto di Zabaleta, che ha tentato di portare anche all’Inter, Mancini potrebbe chiedere al West Ham due nerazzurri: il primo è Davide Santon, che adesso non riesce più a trovare spazio con Stefano Pioli, mentre il secondo è Gary Medel, che Mancini ha sempre ritenuto fondamentale nel proprio scacchiere tattico