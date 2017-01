I media inglesi sono sicuri: Antonio Conte farà di tutto per strappare Alvaro Morata al Real Madrid. Era stato proprio l'attuale tecnico del Chelsea, d'altronde, a spingere perché la Juventus completasse l'affare per il trasferimento del centravanti a Torino tre stagioni fa. Lo spagnolo era approdato in bianconero pochi giorni prima dell'addio di Conte, che adesso vuole finalmente allenarlo. La scorsa estate il club di Abramovich sembrava pronto a duellare con l'Arsenal fino all'ultimo milione di sterline per assicurarsi il canterano madridista, ma il muro di Florentino Perez aveva bloccato le contendenti. Tra pochi mesi la storia sarà forse diversa.