In Inghilterra non hanno dubbi, Ranocchia è stato il rinforzo più importante per l'Hull City. Il difensore italiano, arrivato in prestito dall'Inter, ha saputo immediatamente calarsi nella nuova realtà e ieri, contro il West Ham, ha regalato ai suoi i tre punti grazie a una rete siglata all'85'.



"E pensare che è stato quasi cacciato via dall'Inter", si legge su hulldailymail.co.uk, che spiega come il 29enne difensore sia finora stato determinante per le sorti dell'Hull City, in piena lotta salvezza. "Fa specie vedere che in molti si sorprendono delle buone prestazioni di Ranocchia. È vero che il classe '88 è giunto in Premier con la macchia di qualche stagione complicata in nerazzurro, ma è pur vero che è forte di 21 presenze con la maglia della Nazionale italiana e sia Conte che Ventura sono sempre stati suoi estimatori. A questo punto, se l'Hull City accontenterà Ranocchia sull'ingaggio, non è da scartare una sua permanenza in Premier, anzi".