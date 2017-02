Sanchez in Italia per parlare con la Juventus? Questa è la clamorosa indiscrezione lanciata da alcuni media cileni e inglesi. Secondo alcune indiscrezioni, dopo la severa sconfitta subita dall’Arsenal per mano del Bayern, l’ex attaccante di Udinese e Barcellona si sarebbe diretto in aeroporto: due le possibili destinazioni, Seattle e Venezia, unici due voli presenti a quell’ora.



SANCHEZ IN ITALIA - Secondo le prime indiscrezioni, spiega elperiscopio.cl, pare proprio che Alexis Sanchez fosse diretto in Italia, dove potrebbe incontrare i dirigenti bianconeri per discutere del proprio futuro. Ma quello dell’ex Udinese non sarebbe solo un viaggio di lavoro, anzi, Sanchez - si apprende - aveva l’esigenza di staccare dalla quotidianità e svuotare la testa. Intanto anche in Inghiterra, il Daily Mail, conferma il viaggio del calciatore in Italia.