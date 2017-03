Non sono bastati i 5 gol al mediocre Lincoln City in FA Cup per sanare la frattura tra Arsene Wenger e tutto l'ambiente dell'Arsenal. Ad essere compromesso è, in particolare, il rapprorto tra il tecnico francese e Alexis Sanchez. Anche l'attaccante cileno, in gol anche ieri sera, lascerà con molta probabilità i Gunners al termine di questa stagione. Come ribadito dal Daily Mirror, ad attendere gli ulteriori sviluppi della vicenda c'è la Juventus, ma anche il Manchester United e il Paris Saint-Germain vogliono fare un tentativo per l'ex punta del Barcellona.