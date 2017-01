Continuano le negoziazioni tra Arsenal e Alexis Sanchez per il rinnovo del contratto del cileno che va in scadenza nel 2018 e ha richieste economiche elevatissime. Secondo quanto riporta il Daily Mail l'ex Udinese avrebbe richiesto uno stipendio da oltre dieci milioni di euro a stagione, cifra che lo metterebbe fuori dalla cerchia di giocatori acquistabili dalla Juventus. Il tetto stipendi dei bianconeri, infatti, è 7,5 milioni ed è, al momento, un lusso riservato ai soli Higuain e, parzialmente, Dybala. Per quanto riguarda il costo del cartellino di Sanchez, la cifra richiesta dai Gunners supererebbe i 50 milioni di euro, tanto ma non tantissimo considerato che il contratto di Alexis scade tra 18 mesi.